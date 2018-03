Chlef : Décès du chanteur de chaabi Djamel Sahouadj

Réagissez

Le chanteur de chaabi de Chlef, Djamel Sahouadj, est décédé, samedi matin, à l’âge de 54 ans, des suites d’une longue maladie.

Il a été enterré, avant-hier, au cimetière de Sidi Yahia Boualèche, à la sortie sud de la ville, en présence d’une foule nombreuse. Le défunt fait partie des grands noms de la musique chaabi dans la région, à l’instar de Djamel Megharia, Khelifa Berrabha (neveu de Guerrouabi), Yacine Bounaadja et Tahar Chaouch. Il n’est autre que le frère de Hamid Sahouadj, musicien de longue date de la célèbre association de Chaabi El Afrah créée après l’indépendance. Il avait entamé sa carrière dans les années 1970 avant de s’imposer sur la scène artistique, locale et internationale, se distinguant notamment lors des festivals de la musique chaabi organisés par Cheikh Abdelkader Bendaameche, sous le patronage du ministère de la Culture. Il avait remporté le prix Boudjemaa El Ankis à l’occasion de la 5e édition de cette manifestation.

Sa disparition a profondément affecté le milieu culturel et artistique tant Cheikh Djamel Sahouadj était très apprécié et respecté par ses pairs et les adeptes de ce genre musical. «C’est une grande perte pour la musique chaabi dans la région de Chlef», estime Yacine Bounaadja, son ami et membre du groupe musical qui l’a toujours accompagné dans ses différents concerts organisés aussi bien à Chlef qu’au niveau national. Le défunt laisse une veuve et trois enfants.