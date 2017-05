Chlef : Clôture du Forum médical

Réagissez

L’association du corps médical privé de la wilaya de Chlef a organisé, les 11,12 et 13 mai, le 4e Forum médical international auquel ont pris part quelque 700 participants, dont des professeurs des CHU d’Algérie, de France et de Belgique ainsi que des praticiens nationaux.

L’événement s’est déroulé à la Maison de la culture. Les travaux ont été riches en enseignements et interventions de qualité sur les progrès et les évolutions scientifiques en matière de prise en charge médicale des patients. Ils ont surtout été axés sur les pathologies graves touchant de plus en plus les Algériens, comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La manifestation a, en outre, été marquée par la tenue d’ateliers sur des thèmes variés concernant la relation médecin-malade et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’accès à des soins de qualité.