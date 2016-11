Chlef : Cafouillage autour de la rénovation urbaine

Réagissez

Pas moins de 515 milliards de centimes ont été dépensés, au cours de ces dernières années, dans la rénovation urbaine du centre-ville de Chlef et des cités périphériques.

C’est le montant consenti par la direction de l’urbanisme et de la construction pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la voirie, de l’éclairage public, des différents réseaux et des espaces verts. L’opération s’est achevée dans une dizaine de sites et devrait se poursuivre jusqu’à l’intérieur des quartiers. Cependant, la DUC et l’APC ne se sont pas mises d’accord sur la partie qui doit se charger de l’exécution de cette intervention. Si la direction de l’urbanisme s’est limitée à la réfection des seules grandes artères, la municipalité, elle, s’est dite disposée à ne prendre en charge qu’une partie des routes secondaires de haï Ouled Mohamed et haï Nasr.

Ce qui risque de laisser complètement en rade des sites d’habitation entiers, longtemps abandonnés à leur triste sort. Pourtant, l’ex- wali de Chlef, Aboubakr Essedik Boucetta, avait déclaré, la veille de son départ, que la direction de l’urbanisme et de la construction dispose de l’enveloppe financière nécessaire pour réhabiliter toutes les voies secondaires de la localité d’Oued Mohamed, abritant en majorité des anciennes familles sinistrées du séisme d’octobre 1980. En tout cas, lors de la visite qu’il a effectuée, lundi, dans certains quartiers de la ville, le nouveau wali, Faouzi Benhoussine, a demandé au président de l’APC, Mohamed Teguia, et au chef de service de la DUC, présent, de se réunir le plus tôt possible pour trouver la solution appropriée à ce problème. «Il faut qu’il y ait homogénéité entre les programmes des deux structures pour n’oublier aucun quartier. L’effort consenti par l’Etat dans ce domaine doit profiter à tous les habitants, notamment ceux des cités défavorisées», a-t-il clamé.