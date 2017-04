Chlef : Cafouillage autour de la gestion du nouveau parc de loisirs

Réagissez

L’administration locale cafouille et ne sait comment gérer le nouveau parc de loisirs de haï Nasr, qui a été réalisé sur le budget du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement.

La direction de l’environnement de la wilaya s’est curieusement désengagée de ses responsabilités en confiant cet ensemble à l’APC de Chlef, avec l’accord du premier responsable de la wilaya. Comme la mairie n’est pas habituée à ce genre de choses, elle semble tourner en rond dans ce dossier, optant pour un drôle de mode de fonctionnement. Tantôt elle a consenti à céder globalement par adjudication le parc de loisirs en question, tantôt elle est revenue sur sa décision, préférant louer ses différents équipements séparément.

Apparemment, les élus locaux ne savent tout simplement pas comment ils vont s’en sortir, à moins, bien sûr, qu’ils finissent par accepter de se plier aux règles de gestion universelles adaptées à ce type d’infrastructures. Il faut signaler, par ailleurs, que cette dernière est amputée pour le moment de certaines installations et non des moindres, comme l’aqua-parc et les équipements d’attraction, dont la réalisation relève des nouveaux acquéreurs. Comme quoi, l’incertitude plane toujours autour de l’avenir de cet important investissement, censé constituer une sorte de bouffée d’oxygène pour les habitants de la région.