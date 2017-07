Réagissez

Après Alger, ASL Airlines France inaugure, aujourd’hui, ses dessertes entre l’aéroport Aboubakr Belkaïd, de Chlef, et Roissy Charles de Gaulle, de Paris.

Une desserte qui sera assurée tous les mardis et jeudis à bord d’un Boeing 737/700. «La ligne Paris-Chlef sera desservie pendant tout l’été, comme l’ensemble des lignes régulières existantes d’ASL Airlines France, vers des destinations en France, en Europe et au Canada au départ de cinq villes françaises et européennes qui sont assurées pendant la période estivale», a indiqué la compagnie française dans un communiqué.

Et d’ajouter que «la desserte de Chlef vient s’intégrer dans notre réseau de lignes régulières, qui, en créant de nouveaux marchés, apportent une réponse aux besoins de déplacements des femmes et des hommes entre les régions desservies...» Ainsi, l’avion d’ASL Airlines France foulera, pour la première fois, ce mardi dans la soirée, le tarmac de l’aéroport international de Chlef. L’arrivée est prévue à 20h et le départ vers Paris à 21h.

Les tarifs sont proposés à partir de 201 euros aller/retour, toutes taxes comprises, frais de dossier et bagages inclus (23 kg de bagages en soute et 5 kg en cabine, précise la compagnie ASL Airlines France). Ces deux dessertes viennent s’ajouter aux deux autres assurées, depuis 2016, par la compagnie nationale Air Algérie en direction du même aéroport parisien.

Elles vont permettre sans doute de renforcer cette ligne qui connaît une forte demande durant la période estivale. Il faut rappeler qu’une autre liaison est également assurée par Air Algérie au départ de Chlef vers Marseille à raison de trois vols par semaine.