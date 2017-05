C’en est fini avec un dossier vieux de 36 ans !

Réagissez

Le dossier du remplacement des 18 316 habitations en préfabriqué érigées suite au séisme du 10 octobre 1980 sera bientôt clos définitivement avant même la fin de l’échéance fixée au 31 décembre prochain.

Les occupants, du moins la plupart d’entre eux, ont dû attendre longtemps cette heureuse issue qui vient ainsi mettre fin à une revendication vieille de 36 ans ! Le dispositif de soutien au remplacement de ce type d’habitat, qui est entré en vigueur en 2009, a connu une relance effective en 2012 avec l’augmentation de l’aide de l’Etat décidée à l’époque par le gouvernement d’ Ahmed Ouyahia.

A cela s’ajoute la simplification des procédures d’octroi de l’aide, dont le montant est passé de 70 millions de centimes à 120 millions pour chaque famille concernée, habitant ce type de logis au niveau de plusieurs communes. Pour beaucoup, l’engouement qu’a suscité cette mesure n’aurait jamais eu lieu sans la révision à la hausse du soutien financier et la mobilisation de l’argent nécessaire aux fins de réhabilitation des lieux ou de construction de nouvelles habitations en lieu et place des anciennes.

La mise en place d’un guichet unique, dès janvier 2014, par le wali de l’époque, Aboubakr Seddik Boucetta, n’a fait qu’accélérer et faciliter la mise en œuvre du processus en question, qui a permis de créer une dynamique dans le lancement des chantiers. Le responsable de ce guichet, Nassredine Merzoug, qui prendra bientôt sa retraite, a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin au déblocage et à l’aboutissement de ce dossier «chaud et épineux» datant de plusieurs décennies.

Il a affirmé qu’hormis quelques cas ayant des litiges familiaux, la plupart des occupants des «chalets», soit plus de 14 000 familles, ont bénéficié jusqu’ici du soutien de l’Etat grâce à l’organisation mise en place et la coordination régulière et efficace entre son service et la CNL, la DUC et la commission technique de wilaya. Dans l’ensemble, il estime que le pari fort complexe a pu être relevé par tous les intervenants concernés.