Baisse sensible du nombre d’accidents de la route à Chlef

Les accidents de la route ont diminué de 44,84% en 2016 dans la zone gendarmerie, suite à la multiplication des actions de sensibilisation et de surveillance le long des principaux axes routiers.

Le nombre de collisions a chuté de moitié, alors que celui des pertes en vies humaines est passé de 78 à 60. Ce sont là les principaux faits marquants du bilan de la sécurité routière, présenté lundi, par le commandant du groupement de gendarmerie de la wilaya lors d’un point de presse sur les activités annuelles de ce corps. La plupart des accidents enregistrés ont eu lieu sur les routes nationales et les chemins de wilaya, avec respectivement 90 et 53 cas. En revanche, pour ce qui est de l’autoroute Est-Ouest, il est fait état de 37 accidents qu’il va falloir diminuer encore cette année, a annoncé le commandant du groupement. D’après lui, les brigades de la sécurité routière travaillent d’arrache-pied pour éviter au maximum les entraves au trafic routier sur l’autoroute Est-Ouest qui traverse la wilaya sur 53 km. Il a précisé que le facteur humain est à l’origine de 98% des accidents de la route à travers la vitesse excessive et les dépassements et manœuvres dangereux. Par ailleurs, le commandant du groupement de gendarmerie s’est réjoui du bon état des routes à travers la wilaya. Il a, toutefois, espéré qu’un effort supplémentaire soit accompli par les pouvoirs publics pour rendre la voie Bourouis–Zebabdja à double sens.