Baisse drastique du nombre de projets publics

La crise financière que vit le pays a entrainé une baisse drastique des programmes de développement des communes de la wilaya de Chlef entre 2015 et 2016. Ainsi, le nombre des projets relevant des plans communaux de développement (PCD) est descendu à 384 opérations seulement alors que ceux inscrits au titre des programmes sectoriels décentralisés (PSD) n’ont atteint que 12 opérations. C’est ce que nous pouvons lire en consultant le site officiel de la wilaya de Chlef. En effet, ces chiffres, fournis par la direction de la programmation et du suivi du budget, sont très en dessous de ceux enregistrés durant la période allant de 2009 à 2015. La différence est quasi-palpable. Pour l’exercice 2016, la tranche PCD ne s’élevait qu’à 118 opérations réparties entre 34 communes, à l’exception de celle du chef-lieu de wilaya. Ces actions sont destinées globalement à la réfection des routes et la réalisation des réseaux d’AEP et d’assainissement. Il est évident que la baisse sensible des programmes de développement local a eu des retombées négatives sur la vie socioéconomique locale avec son lot de cessation d’activités des entreprises et de licenciement massif des travailleurs. Notons tout de même que la wilaya de Chlef n’est pas la seule à en pâtir de cet état de fait : cette baisse drastique des programmes de développement est observée, hélas, dans toutes les wilayas du pays.