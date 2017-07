Réagissez

Journées portes ouvertes sur l’industrie du ciment...

Dans le but de lutter contre la spéculation et d’améliorer l’approvisionnement, une charte régira la relation entreprises-clients.

Une «charte des clients» régira désormais la relation entre les entreprises de ciment et leurs partenaires, et ce, dans le but de lutter contre la spéculation et d’améliorer l’approvisionnement en ciment des entreprises de réalisation et des distributeurs agréés. C’est ce qui a été annoncé hier à Chlef au cours des journées portes ouvertes sur l’industrie du ciment, organisée par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), sous l’égide du ministre de l’Industrie et des Mines.

Le choix de la capitale du Cheliff pour la tenue de cette manifestation n’est pas fortuit, dans la mesure où la cimenterie locale, relevant de l’Entreprise des ciments et dérivés (ECDE), a connu ces derniers mois de graves dysfonctionnements dans la distribution de ce matériau, ayant privé les entreprises locales de leurs quotas de ciment depuis décembre 2016. Pour rappel, ces défaillances manifestes, dénoncées à maintes reprises par les entrepreneurs réunis au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef, avaient conduit au limogeage, en juin dernier, du PDG de l’ECDE et son remplacement par un nouveau directeur général en la personne du directeur financier de l’entreprise, Tabache Slimane.

On comprend dès lors l’intérêt suscité par la rencontre d’hier, organisée par le groupe GICA et à laquelle ont pris part des chefs d’entreprise et des responsables d’organisations patronales de la région. Ce rendez-vous a été l’occasion pour les dirigeants du GICA et sa filiale, l’ECDE, de réaffirmer leur volonté de nouer de nouvelles relations commerciales basées sur la confiance, la transparence et le respect de leurs engagements vis-à-vis des opérateurs locaux engagés dans la réalisation de projets socio-économiques.

A cet effet, le directeur de recherche au Cread, Abdou Abderrahmane, a présenté le projet de «charte client», destiné justement à prendre en charge les attentes des opérateurs recensées en 2016, lors de regroupements régionaux des partenaires du groupe GICA. «GICA tient à vous informer que les attentes des clients recensées en 2016 lors des ‘‘focus group’’ ont été prises en charge par le groupe industriel des ciments et ont donné lieu à un plan d’amélioration commerciale, fondé notamment sur l’instauration d’une tradition de rencontres d’écoute de la clientèle, la mise en place d’une plateforme numérique dédiée aux transactions commerciales et l’information des clients de toutes les transformations apportées à la qualité de l’accueil physique et téléphonique», a souligné le représentant du Cread.