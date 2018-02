Anarchie dans les transports et le commerce

Réagissez

S’il y a des secteurs en relation directe avec le public où règne une anarchie généralisée, ce sont bien ceux des transports et du commerce. Ce dernier, par exemple, donne l’impression de ne pas exister devant les graves défaillances qui caractérisent notamment le circuit de distribution du lait pasteurisé.

Un produit qui a quasiment disparu des étals de la wilaya et auquel on a substitué progressivement du lait en sachet ramené de la capitale et vendu le double de son prix réglementé, soit 50 DA. Et s’il n’y avait pas ce fournisseur, qu’est-ce que cela aurait été pour les consommateurs qui ne peuvent pas se passer de cette denrée vitale ? La seule laiterie de la wilaya approvisionnée en poudre de lait subventionnée ne produit qu’une infime quantité de lait pasteurisé, vendu à plus de 27 DA le sachet et concomitamment avec du lait de vache à 55 DA le litre. Il faut rappeler que le gros du quota de poudre de lait destiné à la wilaya de Chlef est octroyé à la laiterie publique des Aribs, dans la wilaya voisine d’Ain Defla. C’est elle qui devrait normalement couvrir les besoins de la région mais, depuis quelques mois, sa production n’arrive plus au chef-lieu de wilaya et est livrée en petites quantités dans d’autres localités.

Qu’a fait la direction du Commerce pour remédier à ces dysfonctionnements graves dans la distribution de ce produit, qui perdurent depuis de longs mois ? La direction des Transports n’est pas, elle aussi, sans reproche, puisque la désorganisation du secteur a pris une ampleur considérable, entraînant des conséquences néfastes sur le fonctionnement de ce service public. A tel point que les transporteurs privés agissent comme bon leur semble, ne respectant ni le code de la route, ni les horaires de passage et les arrêts de stationnement, et encore moins les règles d’hygiène et de sécurité régissant cette activité. Et l’on se demande si la nouvelle gare routière, implantée à la sortie ouest de la ville et dont la mise en service est prévue en mars prochain, contribuera à débarrasser la ville de ce gros point noir et offrir aux usages un service de meilleure qualité.