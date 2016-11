Algérie Télécom promet de remédier aux insuffisances

Réagissez

Après l’achèvement du basculement général vers le réseau multiservices des télécommunications, MSAN, la direction opérationnelle des télécommunications de Chlef s’apprête à lancer une vaste opération visant à éradiquer les points noirs des réseaux domestiques de téléphonie et d’internet afin d’améliorer sensiblement l’accès à ces services. C’est ce qu’a annoncé, ces derniers jours, le directeur de wilaya de cette structure, Bouamara Zahir.

Entouré des cadres de son entreprise, il a indiqué que Chlef est l’une des premières wilayas à avoir généralisé le système MSAN à l’ensemble du territoire de la wilaya grâce au remplacement quasi intégral des anciennes installations par des équipements de dernière génération. «Cependant, quelques points noirs subsistent, comme les agressions répétées du réseau de distribution, commises de manière accidentelle par des entreprises opérant sur la voie publique», a-t-il fait remarquer, ajoutant qu’un effort supplémentaire est consenti pour élargir le déploiement du réseau de fibre optique à l’ensemble des cités, notamment les quartiers nouvellement occupés.

Lui succédant, les cadres se sont relayés pour aborder les progrès significatifs enregistrés depuis 2015 dans le secteur à la faveur de la généralisation du système MSAN à travers la wilaya. Ce qui a permis, selon eux, de moderniser et d’étendre le réseau des télécommunications, tout en facilitant la réduction des coûts de maintenance et de déploiement.

Les intervenants ont, par ailleurs, répondu aux questions des journalistes sur les prestations de service, indiquant que la direction traite avec diligence et efficacité les doléances consignées par les abonnés sur le registre ouvert à cet effet au niveau de chaque agence commerciale de l’entreprise.