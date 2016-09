Agence Air Algérie de Chlef : Le frère de Amar Ghoul décrié

Réagissez

Des usagers se plaignent de plus en plus de la dégradation du service à l’agence d’Air Algérie à Chlef avec son lot de longues attentes et de lenteurs inexpliquées. Il faut signaler que l’agence en question est l’unique guichet pour les clients des wilayas de la région, abritant également le siège de la nouvelle délégation régionale d’Air Algérie dans la capitale du Chélif. Les citoyens s’interrogent sur le flottement constaté dans la gestion de cette agence. «Est-ce dû au changement de son responsable ou à l’absence des conditions nécessaires en matière d’accueil du public ?». On sait que, depuis le début de l’année en cours, un délégué par intérim a été désigné à la place de l’ancienne gestionnaire qui cumule plus de 30 ans de service. Celle-ci, à en croire nos informations, a été déchargée du poste et remplacée par le frère de l’ex- ministre du Tourisme et des Transports, en l’occurrence Amar Ghoul.