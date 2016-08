Réagissez

De nombreuses familles établies en France transitent par l’aéroport international Aboubakr Belkaïd de Chlef, opérationnel depuis dix ans.

La fréquentation du lieu a atteint son sommet ces dernières semaines, avec le Ramadhan, les fêtes de l’Aïd El Fitr et les départs en vacances. Le mouvement des personnes a surtout été encouragé par le renforcement des dessertes entre Chlef et certaines villes françaises. En effet, la compagnie nationale a augmenté ses vols en direction de Paris et de Marseille, ce qui porte à cinq le nombre de dessertes hebdomadaires assurées dans le cadre du programme de la saison estivale. Le 22 juin dernier, il y a eu le lancement du très attendu vol entre l’aéroport de Chlef et Roissy Charles de Gaulle, à Paris. Cette ligne, ouverte par Air Algérie, est la première liaison à desservir la capitale française, et ce, tous les mercredis et samedis.

Coïncidant avec la fin du Ramadhan, le vol affichait complet, surtout au départ de Paris, a-t-on constaté sur place. Les familles venues passer un séjour chez leurs proches, ne cachaient pas leur satisfaction de pouvoir rallier directement leurs wilayas respectives. «Nous sommes soulagés de ne pas devoir passer par l’aéroport d’Alger pour aller au centre-ouest du pays», ont lancé des voyageurs à leur arrivée à l’aéroport Aboubakr Belkaïd. La fréquentation a également continué à augmenter pour les trois dessertes entre Chlef et Marseille, compte tenu du nombre de compatriotes de la région installés dans cette partie de la France. Pour faciliter le transit des passagers, les différents intervenants à l’aéroport (EGSA, Douanes, PAF, Air Algérie et direction des transports) ont renforcé leur dispositif d’accueil et de traitement rapide des formalités d’usage.