A quoi servent les inspections dans le secteur de la santé ?

Une nouvelle mission du ministère de la Santé s’est rendue, la semaine dernière, dans les hôpitaux du chef-lieu de wilaya.

Aucune information officielle n’a filtré sur cette mission, mais, selon certaines sources avisées, cette dernière s’est penchée sur les questions liées au fonctionnement de ces structures hospitalières. Mais l’on s’interroge, ici et là, sur l’utilité de ces inspections, dans la mesure où les unités médicales, centrales ou de proximité, continuent de souffrir des mêmes maux. Ce déplacement intervient, faut-il le signaler, à un moment où le secteur de la santé est déjà en proie à des turbulences, avec une instabilité récurrente des premiers gestionnaires du secteur. L’ancien directeur de wilaya de la santé avait, pour rappel, succombé à un AVC, tandis que son successeur est en congé de maladie prolongée.

Ceux qui connaissent bien les rouages du secteur, en attribuent l’origine à l’accumulation de problèmes inextricables et à des pressions de toutes sortes, ce qui rend la tâche extrêmement difficile des responsables concernés. On sait, par exemple, que les actions engagées pour élever le nouvel hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef en «établissement de référence» n’ont pas donné les résultats escomptés. La qualité des soins espérée n’est toujours pas au rendez-vous, en dépit de la disponibilité des moyens humains et matériels adéquats. Si telle est la situation dans cet établissement nouvellement réceptionné avec les équipements médicaux nécessaires, qu’en est-il des structures hospitalières implantées à Ténès, Chettia, Chorfa et Sobha ?