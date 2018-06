A quand la réouverture du théâtre de verdure et de la piscine ?

Réagissez

Ouverte en 2009 après une fermeture prolongée, la piscine de l’ex-CREPS de Chlef a été, encore une fois, cadenassée, en raison des travaux de réhabilitation de cet établissement qui a été transformé en centre de regroupement sportif.

Le projet tire, heureusement, à sa fin et les Chélifiens se demandent déjà quand ils pourraient aller de nouveau goûter aux plaisirs de ce bassin situé au milieu d’un cadre verdoyant, servant également de théâtre de verdure conçu pour 1500 spectateurs. En effet, la piscine en question fait partie de l’ex-CREPS qui, lui-même, constitue un ensemble de l’ancien centre culturel et sportif dénommé Albert Camus lors de son inauguration en 1961, puis rebaptisé centre Larbi Tebessi. Mais, le plus important, est que ce complexe, pensé par les éminents architectes Roland Simoun et Louis Miquel, a été préservé et réhabilité dans sa conception initiale par un bureau d’études de Chlef ayant fait ses preuves dans le domaine.

L’opération a porté donc sur la rénovation et la modernisation des équipements s’y trouvant, notamment la piscine, la salle omnisports couverte, le stade de football et les pavillons pédagogiques et d’hébergement. Le site alliant parfaitement culture et sport constitue le prolongement de somptueux édifices, comme la salle de théâtre, inspirée du théâtre élisabéthain, ou l’auberge de jeunesse, s’étendant sur deux étages. Ces deux infrastructures, construites entre 1955 et 1960, ont bien résisté au violent séisme de 1980. Le centre culturel et sportif, pour rappel, a fait l’objet, il y a quelques années, d’un mémoire de fin d’études d’une étudiante française, Soraya Bertaud Du Chazaud, historienne de l’architecture à l’université Paris 1 Panthéon –Sorbonne.