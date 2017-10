Réagissez

Cinq cent trente-deux milliards de dinars ont été injectés dans le développement de la wilaya de Chlef ces deux dernières décennies, a révélé hier le nouveau wali, Abdellah Benmansour, lors de la clôture des travaux de l’APW.

Une fin de mandat qui a été marquée par l’adoption du budget primitif 2018 et la présentation du bilan d’activités de la wilaya et de l’Assemblée populaire de wilaya.

Le budget en question est réparti entre les programmes sectoriels décentralisés ( 234 milliards de dinars), les plans communaux de développement (34 milliards) et les programmes sectoriels centralisés (263 milliards) .

Selon le chef de l’exécutif de la wilaya, ces dotations se sont soldées par le lancement de 10750 opérations dans les différents secteurs, en permettant la satisfaction des besoins essentiels de la population et la mise à niveau et le renforcement des infrastructures de base.

Il a, en outre, annoncé la levée du gel sur 28 projets relevant de l’éducation, la santé et les ressources en eau, tout en dévoilant le plan d’action futur, qui repose notamment sur la relance de l’investissement productif, l’amélioration du service public et la lutte contre la bureaucratie.

De son côté, le président de l’APW, Hadj Zourgui, s’est montré aussi satisfait quant au niveau de développement atteint par la wilaya. Cependant, la question des projets en suspens, prévus de longue date, comme le CHU, l’extension du port de Ténès, la ligne de chemin de fer entre Chlef et le littoral, et la création de nouveaux périmètres agricoles, n’a pas été abordée au cours de cette dernière session de l’APW .