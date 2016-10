200 t de déchets collectés quotidiennement

Réagissez

Pari réussi pour la wilaya, la création de l’EPIC Tetach pour l’enlèvement des déchets ménagers et l’entretien de la voirie et des espaces verts est manifestement arrivée à point nommé pour contribuer à rendre la ville de Chlef plus propre.

Le résultat ne s’est pas fait attendre, puisque le cadre de vie a été nettement amélioré et le service est irréprochable, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers périphériques. A cet effet, de nombreux citoyens de la région ont tenu à remercier l’initiateur du projet, le chef de l’exécutif de wilaya, en espérant que cela continue. Pour sa première année, l’entreprise, qui s’est substituée au service de nettoiement de l’APC, est parvenue à collecter quotidiennement 200 tonnes en 2016 contre 137 tonnes en 2012, soit un taux de couverture de 97%.

Ces quantités importantes sont transportées chaque jour jusqu’aux centres d’enfouissement technique de Meknassa et d’Oum Drou, situés à la sortie est et ouest du chef-lieu de wilaya. Pour cela, la wilaya a pris l’initiative de rénover et de renforcer le parc matériel de l’EPIC avec l’acquisition de nouveaux engins d’intervention et de camions benne-tasseuse pour un montant de 12 milliards de centimes. A cela est venue s’ajouter une nouvelle opération d’achat de ce type d’équipements, lancée récemment, pour une valeur de 6,5 milliards de centimes. La dotation financière de l’APC représente, quant à elle, 12 milliards de centimes sous forme également de moyens matériels. C’est dire l’ampleur de l’effort que la collectivité a consenti pour atteindre le but recherché et réussir la tâche confiée à Tetach.

Ce n’est pas tout, l’entreprise, de par sa taille et l’importance de son champ d’intervention, est dotée d’une équipe de direction et d’un effectif de 700 travailleurs, soutenus en permanence par l’administration locale. En outre, deux cadres de l’APC, le vice-président chargé de l’environnement et de la ville, Mohamed Hemici, et l’ancien secrétaire général de la municipalité, Maâmar Kouadri-Samet, sont venus renforcer le collectif en place, en particulier sur les plans technique et la coordination.