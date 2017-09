1500 ha de terres attendent leur affectation à des agriculteurs

Réagissez

En février dernier, l’Office national des terres agricoles (ONTA) avait lancé un appel à candidatures pour la concession de 1500 hectares de terres agricoles en jachère au niveau du périmètre de Yessria, commune d’Oued Fodda, à 25 km à l’est de Chlef.

Plus de 2000 dossiers ont été déposés à la direction de l’office, sise au centre de Chlef, mais à ce jour, aucune suite n’a été donnée aux postulants. Selon certaines sources, l’ouverture des plis avait été annulée, sans explication, par l’ex- wali de Chlef en place, jusqu’à juillet dernier. Le mystère continue d’entourer cette opération, qui avait pourtant suscité un engouement des investisseurs de la région, ayant opté pour des projets dans les filières agrumicole et laitière. Le nouveau wali, en poste depuis deux mois, ne s’est pas encore prononcé sur la question, occupé plutôt par le déroulement de la rentrée sociale et les préparatifs des élections locales prévues le 23 novembre prochain. Il faut rappeler que les terres agricoles destinées à la concession n’ont pas été exploitées depuis plus de deux décennies à cause des inondations récurrentes qui affectaient le périmètre agricole en question. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, puisque l’Etat avait consenti une enveloppe de 600 milliards de centimes pour la réhabilitation et la protection de ce périmètre autrefois considéré comme le fief des agrumes dans la plaine du Cheliff.