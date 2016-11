Réagissez

Plus de 11000 aides financières ont été octroyées, ces deux dernières années, aux occupants des habitations en préfabriqué érigées après le séisme du 10 octobre 1980.

Chaque famille concernée a bénéficié d’un soutien de l’Etat de 120 millions de centimes et 70 millions de centimes pour leurs ayant droits désirant construire leur logements sur les lieux. Ce résultat a pu être obtenu grâce, nous dit-on, à la mise en œuvre de nouvelles mesures de facilitation dont le guichet unique et la parfaite coordination instaurée entre ce dernier, la commission technique ad-hoc et la caisse nationale du logement.

Il faut reconnaître que ce dispositif avait connu des lenteurs entre 2009 et 2013 avant d’être relancé, dès 2014, avec un traitement rapide des dossiers des occupants dont le nombre s’élève à 18 000. Cette opération de grande envergure vise à éradiquer ce type d’habitat qui a duré plus de 30 ans, en particulier dans les communes voisines de Chlef et Chettia. Il en est de même pour les 213 établissements scolaires du même type, tous paliers confondus, qui ont été remplacés par de nouvelles constructions en dur.