10 familles menacées par l’accumulation d’eau sous leur bâtiment

Dix familles du bloc K des immeubles de haï Charra, au centre de Chlef, vivent constamment dans la peur, en raison de l’accumulation d’eau dans la cave de l’édifice en question.

L’origine exacte des infiltrations d’eau n’a pas encore été déterminée et les occupants se sentent abandonnés à leur triste sort sans aucune prise en compte de leurs doléances par les autorités locales. «Le problème, qui perdure depuis 6 mois, peut avoir de graves conséquences sur la structure et les fondations de l’immeuble affecté par ces fuites d’eau récurrentes. Nous avons sollicité tous les responsables des services concernés, mais aucune suite n’a été donnée à nos maintes requêtes. Chaque jour, je dois pomper l’eau du sous- sol pour éviter qu’elle déborde sur la cage d’escalier. C’est un véritable calvaire que nous subissons au quotidien malgré nos appels incessants lancés aux pouvoirs publics», déplore le chef de famille de l’appartement situé au-dessus de la cave inondée.

Ce dernier croit savoir que ces infiltrations proviennent d’une «canalisation défectueuse enfouie sous terre». Or, un connaisseur des lieux et expert en construction considère que la cité de haï Charra est érigée par endroits sur un terrain marécageux, comme le sont des constructions privées situées juste en face. «Tous les habitants de haï Salem, quartier mitoyen de haï Charra, savent qu’il existait dans cette zone des sources d’eau enfouies sous terre. La solution réside dans la mise en place très élaborée de canaux de drainage afin d’éviter que ce phénomène ait des conséquences dommageables pour les fondations des bâtiments et les différents réseaux», préconise-t-il. Il est à signaler que les bâtiments d’habitation de haï Charra ont été construits en 1995 sur un terrain vague qui abritait jusqu’à 1980 des bidonvilles.