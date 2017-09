Une vingtaine de chardonnerets remis en liberté

Réagissez

Alors qu’ils devaient être écoulés frauduleusement sur le marché local, une vingtaine de chardonnerets viennent de retrouver leur milieu naturel à l’issue d’un lâcher organisé par les agents de la Conservation forestière de Sidi Bel Abbès. Avant leur remise à cette dernière, les volatiles avaient été découverts chez un contrebandier lors d’une opération de contrôle et de vérification routinière effectuée par les gendarmes près de la commune de Sidi Ali Benyoub, à une vingtaine de kilomètres de Sidi Bel Abbès.

Agé d’une trentaine d’années, le mis en cause a été assujetti aux procédures règlementaires. Prisé pour son chant mélodieux et son plumage multicolore, le chardonneret qui est une espèce protégée par la loi, est la cible d’un braconnage dont l’ampleur est devenue particulièrement inquiétante au cours de ces dernières années. Pour la seule année en cours, pas moins de 6 affaires similaires ont été transmises aux autorités judiciaires.