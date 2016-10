Une simulation pourrenforcer la protection contre les inondations

Réagissez

Un exercice de simulation d’une crue a été organisé, dimanche, par la protection civile au niveau de la localité de Mekdra, daïra de Aïn El Berd, au nord-est de la ville de Sidi Bel Abbès.

Une cinquantaine de sapeurs pompiers, appuyés par des éléments de la gendarmerie nationale, ont été mis en branle pour tester le plan Orsec de la wilaya qui comporte différents modules d’intervention. L’exercice a simulé le débordement de l’oued Mekerra provoquant des dégâts humains et matériels, notamment la disparition de trois personnes et la récupération des corps de deux autres. Cette manœuvre a vu la mobilisation de cinq ambulances médicalisées, quatre camions d’extinction, deux zodiacs et une équipe de plongeurs de la protection civile. L’objectif de cette opération de simulation est de coordonner entre différents modules et de tester les capacités humaines et matérielles au titre du plan d’organisation de secours, indique un communiqué de la protection civile de Sidi Bel Abbès. Inscrit dans le cadre de la gestion des catastrophes naturelles, cette manœuvre a permis notamment de tester les capacités des corps de sécurité et de secours à gérer les crises et catastrophes naturelles et d’évaluer le travail des dispositifs d’intervention, leur coordination et leur efficacité.