Une nouvelle rocade sera mise en service

Un important projet portant sur la réalisation d’une nouvelle rocade sera lancé, dans les prochains jours, dans l’agglomération de Sidi Bel Abbès, a indiqué une source proche du secteur des travaux publics de la wilaya. En termes financiers, le coût de l’opération, dont l’étude technique de faisabilité a été finalisée, s’élève à quelque 450 milliards de centimes.

L’ouvrage, dont la configuration physique se caractérise par une double voie, permettra aux véhicules de gros tonnage de contourner la capitale de la Mekerra, où les encombrements et les embouteillages sont devenus le lot quotidien des automobilistes. «La future ligne de contournement, qui revêt un caractère stratégique, s’étendra sur 20 kilomètres», a révélé la source précitée, en soulignant que le projet «aura pour effet de réduire substantiellement les risques d’accidents et d’améliorer la fluidité du trafic routier dans son ensemble». Véritable carrefour reliant plusieurs régions de l’ouest du pays (Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent, Saïda, etc.), la wilaya de Sidi Bel Abbès est dotée d’un réseau routier totalisant plus de 1 800 kilomètres répartis en routes nationales, chemins de wilaya et chemins communaux. Une position de plaque tournante qui lui confère un rôle éminemment privilégié en termes d’activités économiques et commerciales.