Une maison d’accueil pour les cancéreux

A quelques semaines de la livraison du centre anticancer (CAC) de Sidi Bel Abbès, nombre de militants associatifs ont remis au goût du jour le fameux projet, non moins important, visant la réalisation d’une maison d’accueil, qui aura pour vocation d’héberger les malades issus d’autres wilayas du pays. Une idée humanitaire qui, en fait, avait été suggérée peu de temps après le lancement, en 2008, des travaux de construction de l’établissement hospitalier dont l’envergure revêt un caractère régional. Le projet, qui sera édifié avec la contribution de donateurs anonymes, a fait, depuis lors, son petit bonhomme de chemin, puisqu’il vient de bénéficier d’un lot de terrain jouxtant précisément l’Etablissement hospitalier.

La future maison d’accueil, dont la gestion et le fonctionnement seront confiés à une équipe de bénévoles (médecins, psychologues, serveurs, agents d’entretien, etc.), sera dotée de plusieurs chambres, d’une salle de restauration et de diverses commodités nécessaires à la prise en charge des malades et de leurs proches. Au-delà de l’aide et de l’assistance purement matérielles, l’édifice est également appelé à assurer aux malades atteints de cette lourde pathologie un soutien moral et psychologique qui atténuera, un tant soit peu, leurs souffrances.