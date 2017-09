Une cave transformée en lieu de débauche

Réagissez

Un réseau de prostitution composé de 9 personnes, dont 3 femmes, vient d’être démantelé en plein centre-ville de Sidi Bel Abbès par les services de la Sûreté urbaine.

Ayant eu vent de mouvements suspects signalés aux alentours d’une cave d’immeuble où ont élu domicile un groupe de personnes des deux sexes, les enquêteurs se sont, aussitôt, rendus sur les lieux, où, après une surveillance discrète, ils ont pu remarquer d’étranges «va-et-vient». Lors d’une perquisition règlementaire effectuée dans la cave, les éléments de la sûreté ont appréhendé 6 hommes et 3 femmes, qui, selon leurs propres aveux, se livraient effectivement à la prostitution et au proxénétisme. Les policiers ont saisi, dans la foulée, une variété de liqueurs, spiritueux et autres breuvages que les mis en cause s’évertuaient à écouler sur place. Les prévenus ont été déférés devant les instances judiciaires pour «création de lieu de débauche, prostitution, proxénétisme et vente illégale de boissons alcoolisées».