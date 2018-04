Une association réclame la création d’un palais des expositions

Réagissez

Alors que le Salon national de l’industrie artisanale et des métiers traditionnels a failli tourner au fiasco en raison du site inapproprié dans lequel il s’est ouvert, l’association organisatrice dénommée L’étendard du patrimoine authentique de Sidi Bel Abbès a vite réagi, par la voix de son représentant, en appelant expressément les pouvoirs publics à envisager, dès à présent, la réalisation d’un palais d’expositions qui serait à même d’abriter convenablement ce genre de manifestations.

Une option salutaire qui, selon l’association, mettrait un terme à l’improvisation et aux «raccommodages» de dernière minute auxquels sont confrontés, le plus souvent, les organiseurs et autres initiateurs de manifestations socioculturelles d’envergure. L’exemple le plus récent est illustré par le Salon national de l’industrie artisanale et des métiers traditionnels, qui, faute d’un véritable édifice d’accueil et d’exposition, a été confiné dans une anonyme esplanade rattachée à la maison de la culture Kateb Yacine, un lieu qui est d’autant plus inadapté qu’il ne répond aucunement aux exigences d’un tel événement, devenu, du reste, annuel. Excédée par cette situation inattendue qui n’a pas été sans provoquer le courroux de bon nombre d’exposants venus des quatre coins du pays, l’association L’étendard du patrimoine authentique a été contrainte de faire du porte-à-porte avant de pouvoir délocaliser, tant bien que mal, le Salon qui se tient, jusqu’au 30 avril courant, dans l’enceinte du fameux complexe du 8 Mai 1945 de la ville de Sidi Bel Abbès. Une initiative qui, faute de mieux, a été tout de même saluée par l’ensemble des participants au Salon national de l’industrie artisanale et des métiers traditionnels.