Une association au chevet des enfants autistes

Depuis sa création en février 2014, l’association chargée des enfants autistes de Sidi Bel Abbès s’est attelée, à la faveur de plusieurs tournées d’information et de sensibilisation préliminaires, à prendre connaissance de la dure réalité sociale à laquelle est confrontée cette vulnérable catégorie infantile. Résolument engagés dans la perspective d’une amélioration graduelle du sort de cette dernière, les membres de l’association ont pu se rendre compte sur le terrain à quel point les enfants atteints d’autisme ont besoin de soutien, d’assistance et surtout d’accompagnement.

Un accompagnement salutaire qui devrait, avec l’aide de leurs parents et proches, permettre d’atténuer, autant que faire se peut, les effets de ce handicap qui nécessite, de surcroît, un traitement et un suivi thérapeutiques personnalisés. Au-delà des multiples actions de proximité et autres contacts entrepris jusqu’alors avec les secteurs locaux concernés par la question, l’association a, ce faisant, répertorié diverses contraintes qu’il s’agit d’aplanir en priorité pour pouvoir s’acheminer vers une prise en charge effective des enfants atteints d’autisme.

Pour parvenir à cet objectif qu’ils comptent atteindre avec l’impérative implication des différents acteurs et partenaires sociaux compétents (santé, éducation, etc.), les membres de l’association humanitaire plaident notamment pour la formation et la spécialisation des personnels chargés de la prise en charge thérapeutique des enfants autistes, la création, au profit de cette frange sociale, de classes intégrées dans les établissements scolaires et la mise en place de structures de dépistage précoce dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI).

Il est utile de signaler qu’un lot de terrain de 4000 m2 a été mis à la disposition de l’association pour la construction d’un centre d’accueil et de traitement des enfants atteints d’autisme. Le projet, qui fait figure de défi pour l’association, devrait, à terme, abriter divers services spécialisés dans l’orthophonie, la communication, le graphisme et autres.