Un self-made-man, une ville, un destin

Réagissez

Bensenada, le président de la consécration

Le mémorial de l’ex-président de l’USM Bel Abbès, Djilali Bensenada, s’est déroulé mardi après-midi au stade des Trois Frères Amarouche, en présence d’anciens joueurs du club, d’ex-internationaux, du porte-parole de l’ASO Chlef et des autorités locales.

Le mémorial a été marqué par l’organisation d’un match gala opposant les anciens joueurs détenteurs de la coupe d’Algérie de 1991 aux internationaux de l’Ouest. Aussi, une cérémonie en l’honneur de la famille du défunt s’est tenue en fin de journée au niveau de l’hôtel Beni Tala, en présence du wali, Hachani Tahar, des représentants du barreau de Sidi Bel Abbès, d’associations et de clubs sportifs de la wilaya.

Rappelons-le, voilà déjà une année, le 27 mars 2017, que nous a quittés feu Bensenada Djilali Seif el Islam, à l’âge de 66 ans, laissant un vide sidéral au sein de la famille sportive belabésienne. «Entaillez-moi les veines et vous verrez du sang vert gicler, teinté aux couleurs de mon club et ceux de mon défunt père El Hadj El Miloud !»

Il répétait souvent cette phrase, nerveusement, mais fièrement, comme pour rappeler à ceux qui avaient le bonheur de l’écouter que son sort personnel était congénitalement lié à celui du club phare de la Mekerra, l’USM Bel Abbès. Un club qu’il a tant chéri, aimé et servi avec abnégation et surtout avec beaucoup de dévouement, aux dépens de sa santé, mais aussi de sa petite famille, et ce, face à la constance d’une adversité avérée de certains et l’hostilité d’un environnement aussi malsain que malveillant.

Le self-made-man du faubourg de Sidi Yacine nous a quittés et quitté les siens dans de douloureuses circonstances, après avoir réalisé la prouesse, en 2016, de faire accéder l’USMBA en Ligue 1 du championnat national et de reconstruire, en l’espace d’une saison et demie, un groupe de joueurs talentueux, qui auront bientôt à disputer leur troisième demi-finale consécutive en coupe d’Algérie. Tout le mérite dans ce renouveau du club revient incontestablement à feu Bensenada Djilali, l’une des figures de proue de l’USMBA, l’un des dirigeants qui ont marqué de leur indélébile empreinte la glorieuse histoire de cette équipe.

Connu pour son dynamisme débordant et sa remarquable vitalité au service de l’USMBA, Bensenada Djilali s’est toujours montré à la hauteur des légitimes espérances placées en lui, n’hésitant pas à répondre, chaque fois que de besoin, à l’appel du cœur pour apporter son génie, son expérience, son art managérial, et partant, son soutien multiforme et toujours indéfectible aux justes causes de son équipe, et plus particulièrement lorsque les choses allaient mal au sein du club de la Mekerra.

Bachelier en 1972, le défunt se destina très tôt à des études en agronomie. Après un court passage à l’ITMA de Sidi Bel Abbès, il rejoint l’ITA de Mostaganem. Ingénieur agronome, major de promotion, feu Bensenada Djilali intègre la prestigieuse école militaire de Cherchell, avant d’entamer un long périple académique à l’université agraire de Saratov (capitale de la Volga en URSS), puis à Budapest (Hongrie).

De retour en Algérie, après des études en sciences économiques et une maîtrise en linguistique à La Sorbonne, il achèvera son cursus à Cherchell en décrochant un diplôme d’entraîneur de football (2e degré). Aide de camp du colonel Mohamed Salah Yahiaoui et proche collaborateur de Kasdi Merbah, Bensenada Djilali était en première ligne lors de la campagne d’Amgala (1975), lorsqu’il s’agissait de préserver vaillamment l’intégrité territoriale de l’Algérie indépendante. De retour à la vie civile, le défunt s’engagea aux côtés de jeunes cadres de sa génération à poser les jalons d’un tissu industriel en gestation.

Il a ainsi été, successivement, directeur de production à l’UAB de Sidi Brahim, directeur d’unité, directeur régional, puis directeur central de l’ex-ONAB jusqu’en 1984. Ses aptitudes managériales et ses capacités intellectuelles exceptionnelles ont fait de lui un gestionnaire aguerri qui fut très tôt investi de la lourde charge d’assurer les approvisionnements en produits céréaliers sur les places fortes du négoce mondial à Dunkerque (France), Londres (Grande-Bretagne) et Santos (Brésil).

Son expertise en la matière avait permis à l’époque, de l’avis de ses proches collaborateurs, aux nombreuses entreprises publiques (ex-Sempac, CCLS, ex-ONAB) d’affiner leurs techniques d’approvisionnement au plan international. Au milieu des années 1980, il est de nouveau de retour en Algérie, où il est missionné par les pouvoirs publics à l’effet de superviser la construction des nouveaux silos du port d’Oran, l’unité de stockage d’Oued Tlélat et de Aïn Ouissy (Mostaganem), ainsi que de plusieurs structures de transformation céréalières à l’ouest, au centre et à l’est du pays.

En 1991, il sera l’artisan de la consécration de l’USMBA en coupe d’Algérie. Les sportifs de l’époque gardent toujours en mémoire la prouesse réalisée avec les équipes seniors, juniors et cadettes. Quatorze années plus tard, Bensenada Djilali, en sauveur tout indiqué, contribuera activement à l’accession de l’USMBA, en 2005, puis en 2016.