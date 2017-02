Un projet LSP à la traîne

Réagissez

Ayant souscrit, voilà onze ans, à une opération de réalisation d’un ensemble de 95 logements de type LSP dans la ville de Sidi Bel Abbès, les postulants vivent dans l’éprouvante attente d’un hypothétique achèvement du projet. «Initialement prévue dans un délai de 24 mois, la livraison de celui-ci ne semble guère se profiler à l’horizon, disent-ils, pour la simple raison que les travaux de réalisation desdits logements sont incompréhensiblement gelés». Lassés par les multiples et non moins vaines réclamations adressées au promoteur, les souscripteurs se disent d’autant plus lésés par cette situation préjudiciable qu’ils se sont dument acquittés de toutes les tranches de paiement de leur logements. Ne voyant désespérément rien venir à ce jour, ils sollicitent instamment l’implication des autorités locales pour les tirer d’affaire en mettant un terme à leur long calvaire.