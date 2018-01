Un projet algéro-belge dédié au compostage des déchets

Réagissez

Une formation d’initiation aux techniques de compostage a été lancée, hier, au niveau de la pépinière de Sidi Bouazza El Gharbi, au profit de l’association Jeunesse volontaire (AJ), l’association El Hayat et les adhérents du complexe de jeunesse Chahed Slimane, et ce, dans le cadre du programme algéro-belge AGID. Le programme d’appui à la gestion intégrale des déchets (AGID) «vise à la réduction des quantités de déchets, la production d’un amalgame organique bénéfique aux sols pauvres et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre», explique M. Ayadoun, président d’AJ, partenaire du projet AGID. «Vu l’importance de cette formation, nous avons veillé à réunir toutes les conditions nécessaires pour sa réussite.

Il s’agit, pour nous, de consolider les efforts à la préservation de l’environnement, de contribuer à la salubrité de la ville et d’encourager les solutions alternatives dans le domaine de fertilisation des végétaux», ajoute-t-il. Le projet AGID a, pour rappel, été mis en œuvre en 2016 dans trois wilayas de l’ouest du pays : Sidi Bel Abbès, Mascara et Mostaganem. Il s’étale jusqu’à la fin du 1er semestre 2019 et est conjointement financé par la partie algérienne (1 milliard de dinars) et le partenaire belge (coopération technique belge) à hauteur de 11 millions d’euros. Ce projet est, selon ses initiateurs, une opportunité pour la promotion de l’économie verte et circulaire à travers la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans les wilayas concernées, tout en mettant en exergue l’importance de l’intensification des échanges avec les différents acteurs locaux pour une meilleure concrétisation de l’opération. Selon l’Agence nationale des déchets (AND), partie prenante de ce projet, «cette action a pour objectif de renforcer et compléter les actions menées dans le cadre de l’amélioration de ce domaine d’activité au niveau local».