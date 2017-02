Un présumé charlatan octogénaire arrêté

Réagissez

Se faisant passer, depuis de longues années, pour un «voyant», capable de lire et même de prédire l’avenir, un octogénaire (86 ans), résidant à Sidi Bel Abbès, vient d’être appréhendé pour escroquerie et actes de sorcellerie. Saisis d’une information qui leur est parvenue à ce propos, les éléments de la sûreté ont effectué une perquisition au domicile du prévenu qui a été pris en flagrant délit, alors qu’il dispensait à une de ses nombreuses victimes une «consultation magique», moyennant une rétribution. Sur les lieux, les enquêteurs judiciaires ont découvert une variété de produits douteux (talisman, manuels de sorcellerie, herbes, huiles, etc.) que le mis en cause utilisait pour abuser de la naïveté de ses clients. Il a été déféré devant les instances judiciaires compétentes.