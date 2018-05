Un père et son fils écroués pour narcotrafic

Réagissez

Les dealers n’ont décidément pas fini de surprendre à Sidi Bel Abbès, où, fait inédit, un père âgé d’une cinquantaine d’années et son fils ont été écroués pour détention et commercialisation de drogue. Tout a commencé lorsque les éléments de la 4e sûreté urbaine ont été informés de la présence suspecte d’un quinquagénaire qui rôdait, depuis quelque temps, dans les ruelles du quartier Benhamouda, un site d’habitation réputé parmi les plus «sensibles» de Sidi Bel Abbès.

L’individu a été immédiatement pris en filature jusqu’au moment où, persuadés qu’il s’apprêtait à écouler de la drogue, les policiers l’ont soumis aussitôt à une fouille corporelle qui n’a pas tardé à confirmer leurs soupçons. Au cours d’une perquisition effectuée au domicile du dealer, les enquêteurs ont mis la main sur une quantité de 64 grammes de kif traité, une somme de 35 millions de centimes émanant, sans nul doute, de la vente de stupéfiants et un lot d’armes blanches prohibées. Lors de l’interrogatoire d’usage, le mis en cause a reconnu qu’il activait de connivence avec son fils qui l’approvisionnait en stupéfiants. Le père-dealer et son rejeton ont été déférés devant le parquet de Sidi Bel Abbès.