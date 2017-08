Un mort et huit blessés dans un accident

Réagissez

Une personne a perdu la vie et huit autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation routière survenu, lundi matin, près de la localité de Caïd Belarbi, distante d’une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le drame, qui aurait vraisemblablement pour origine l’excès de vitesse conjugué à l’imprudence humaine, s’est produit suite à une violente collision frontale entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule léger. Evacuées au CHU de Sidi Bel Abbès par les éléments de la Protection civile, les victimes, dont l’une a rendu l’âme dès son admission à l’hopital, ont subi des soins intensifs. Il y a lieu de signaler que ces dernières 72 heures ont été émaillées par trois autres accidents de la circulation, qui ont fait deux morts et un blessé grave dans les communes de Sidi Hamadouche, Sidi Brahim et Chétouane.