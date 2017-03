Un internaute maître-chanteur sous les verrous

Réagissez

Il leur faudra beaucoup de temps pour se remettre de la mésaventure dans laquelle deux collégiennes se sont empêtrées à leur corps défendant.

Alors qu’elles entretenaient, sur la Toile, de prétendus contacts «amicaux» avec un internaute, ces deux collégiennes, âgées d’une quinzaine d’années, se sont laissées insidieusement influencer par leur étrange correspondant, qui, visiblement malintentionné et usant de palabres fort convaincants, finira par exercer sur elles une emprise abusive qui n’a d’égale que la naïveté de ses victimes.

En effet, apparemment sûr de sa capacité de manipulation, l’internaute, qui, au demeurant, s’est bien gardé d’exhiber son identité, finira par les contraindre, sur fond de chantage, à lui procurer argent et autres objets précieux. C’est ainsi qu’il a pu leur soutirer une somme de 5000 DA et des bijoux appartenant à leurs parents, qui, constatant la disparition de leurs biens, ont vite alerté les services de police, dont l’enquête a permis d’élucider cette curieuse affaire et mettre fin aux agissements de l’énigmatique internaute.