Un grand parc dédié aux loisirs en projet à Sidi Bel Abbès

Réagissez

Le conseil de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès a validé, jeudi, le projet de réalisation d’un Park Mall constitué de centres commerciaux et de loisirs s’étendant sur 37 hectares, et ce, dans le cadre d’un partenariat algéro-koweïtien.

Le but du projet est de développer un pôle commercial et touristique majeur avec toute l’infrastructure nécessaire et de renforcer l’attractivité économique de la wilaya», a souligné le wali, Tahar Hachani, lors de la présentation du projet dont le coût est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.

Ce pôle comprend, a-t-il indiqué, plusieurs centres commerciaux, un hypermarché, un parc aquatique, des appart’hôtels, des pistes de sport et des parkings aménagés. La phase exploitation devrait générer 1200 emplois directs et autant d’emplois lors de l’exécution des travaux de réalisation, a affirmé le wali. Selon lui, une délégation d’investisseurs devrait se rendre à Sidi Bel Abbès du 15 au 20 septembre prochain pour rencontrer le comité de pilotage du projet composé des représentants des secteurs de l’investissement, de l’environnement, du tourisme et des Domaines.

«Il ne s’agit pas, loin s’en faut, d’aménager un site et d’attendre que des promoteurs viennent y investir. Il est question avec ce projet d’amorcer une dynamique nouvelle avec toutes les facilitations qu’autorise la loi», a-t-il ajouté. Le premier responsable de l’exécutif a, d’ailleurs, précisé que les procédures d’attribution du terrain et administratives sont en phase d’achèvement. Il a indiqué, à ce propos, que plusieurs variantes ont été retenues pour le choix du terrain et qu’il devrait être localisé à proximité de l’autoroute Est-Ouest. «En option, les promoteurs du projet pourront disposer d’une extension du tramway après hiérarchisation des différents espaces», explique le directeur de l’industrie et des mines.

Lors du débat qui a suivi la séance de présentation, le wali a précisé que la priorité en matière de développement est désormais accordée aux investissements dans les secteurs à forte employabilité de main-d’œuvre. Pour le directeur de l’environnement, le projet, tel qu’il a été présenté, devrait prendre en considération l’aspect environnemental, estimant ainsi nécessaire d’augmenter la superficie des espaces verts prévus dans l’étude. Interrogé en marge de la réunion du conseil de wilaya sur la faisabilité de ce projet, d’autant plus que des projets similaires n’ont pu aller au-delà de l’effet d’annonce, M. Hachani s’est dit confiant quant aux «capacités de management et de financement des bailleurs de fonds koweïtiens ayant porté leur choix sur la région de Sidi Bel Abbès». «L’avantage qu’offre l’autoroute Est-Ouest, les moyens de transport ferroviaire, les disponibilités hydriques et foncières extra-muros plaident assurément pour l’implantation du Park Mall à Sidi Bel Abbès», a-t-il soutenu.

Ceci dit, une présentation détaillée de ce projet structurant avec l’implication des citoyens serait à même d’appuyer une démarche visant à relancer l’investissement productif, devenu le leitmotiv de tous les responsables qui se sont succédé à la tête de la wilaya depuis près de deux décennies.