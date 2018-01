Un centre de détente pour les personnes âgées en projet

Réagissez

Destiné exclusivement aux personnes du troisième âge, un centre de détente et de loisirs ouvrira bientôt ses portes sur les hauteurs des monts de Tessala, localité distante d’une quinzaine de kilomètres de Sidi Bel Abbès. Soucieux de tirer les «vieux» de l’effroyable solitude dans laquelle ils sont, le plus souvent, confinés au crépuscule de leur vie, les services de l’action sociale de Sidi Bel Abbès ont, pour ce faire, initié une salutaire opération d’aménagement de l’ex-sanatorium de Tessala pour en faire un véritable site d’évasion et de rencontres pour cette frange sociale. Un site qui devrait permettre aux personnes âgées que d’aucuns surnomment affectueusement «séniors», de recréer les liens sociaux et de rompre avec la monotonie quotidienne. L’établissement, où sera affectée une équipe polyvalente (animateurs, etc.), abritera divers espaces récréatifs, un réfectoire, une bibliothèque et autres structures d’animation. Diverses activités extra-muros sont également envisageables, puisque le centre de détente et de loisirs est situé aux alentours de magnifiques sites verdoyants propices aux promenades et autres randonnées pédestres.