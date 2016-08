Trust Bank Algeria lance le crédit à la consommation

Réagissez

Rahati» est l’intitulé d’un nouveau produit portant sur le financement de la consommation que vient de lancer, dans le cadre de la diversification de ses activités et services, la Trust Bank Algéria.

C’est ce qu’a annoncé, mardi, à Sidi Bel Abbès, Senouci Ould Kablia, son directeur général, lors d’un point de presse organisé en marge de l’inauguration d’une agence nouvellement mise en service au titre de l’extension graduelle du réseau de la société Trust Bank Algeria. Ce responsable précise que ce mode de financement cible uniquement les produits nationaux à l’instar des véhicules automobiles fabriqués ou montés en Algérie, des appareils électroniques et autres équipements et machines de bureau utilisés dans le traitement de l’information. Les délais de remboursement mensuel des crédits peuvent s’étaler sur une période de 3 et 60 mois.