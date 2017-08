Réagissez

La galerie d’arts de la maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès abrite, depuis hier et jusqu’au 23 août, les troisièmes journées nationales des arts plastiques. Plus de cent toiles et tableaux inspirés de divers styles seront exposés lors de cette manifestation dédiée à la mémoire du défunt artiste-peintre Noureddine Drâa, décédé le 3 mars 2013. La rencontre picturale, organisée conjointement par l’association des arts plastiques El Basma et la maison de la culture Kateb Yacine, verra la participation d’une soixantaine d’artistes-peintres de diverses wilayas du pays, à l’image de Yasmina Sâadoune, Zahia Kaci, Yassine Merzoug, Hamza Boukholda, Adel Tria, Hichem Cheghlaf, Mohamed Krour et Ghaouti Belkrir. Le programme d’animation élaboré à cette occasion comporte une variété d’activités complémentaires, parmi lesquelles figurent notamment un atelier de dessins pour enfants, des rencontres-débats qui s’articuleront principalement autour de l’art pictural, ainsi qu’un cycle de conférences avec pour thèmes : «Le parcours artistique de Noureddine Drâa», «Le marché mondial de l’art», «L’art maghrébin» et «Le patrimoine et l’art plastique».