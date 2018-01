Trois femmes écrouées pour tentative de falsification de documents

Réagissez

Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbès viennent de tirer au clair une intrigante tentative de falsification de l’état civil d’un nourrisson dans laquelle ont été impliquées trois femmes, dont une mère-célibataire. L’affaire, qui remonte à la semaine écoulée, a éclaté au grand jour, lorsqu’une parturiente qui venait de mettre au monde un bébé né d’une relation illégale, voulait s’en débarrasser au plus vite afin d’éviter un scandale.

Pour légitimer l’enfant, la mère biologique s’est, en effet, hasardée à remettre à l’administration de la maternité un livret de famille pour les formalités usuelles (filiation du nouveau-né, transcription généalogique, etc.). Une démarche suspecte, qui n’a pas été sans éveiller des soupçons dont ont eu vent aussitôt les services de police. L’enquête diligentée par ces derniers a révélé qu’en fait, la parturiente avait agi de connivence avec une proche qui avait réussi à lui procurer le livret de famille que lui avait remis une dame à l’insu de son époux, au prétexte que le couple qui n’avait pas d’enfants, souhaitait vivement adopter le nouveau-né. Confondues lors de l’interrogatoire, la mère-célibataire, l’entremetteuse et leur complice ont été déférées au tribunal et mises en détention préventive.