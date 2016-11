Trois femmes arrêtées pour vol et escroquerie

Réagissez

Les services de police de Sidi Bel Abbès viennent de tirer au clair une grave affaire liée à d’intrigantes machinations dont se sont rendues coupables trois jeunes femmes qui, pour arriver à leurs fins, écumaient plusieurs quartiers et cités.

Fomentant à dessein leurs agissements, les comparses qui, pour faire bonne figure, étaient accoutrées de «djelbab», jetaient généralement leur dévolu sur des femmes vivant seules auxquelles elles faisaient croire, de prime abord, qu’elles étaient des voyantes capables de prédire l’avenir et de dévoiler des événements et autres présages. Aussitôt mises en confiance, les victimes, loin de se douter de ce qui les attendait, étaient subitement agressées par les prétendues diseuses de bonne aventure qui les délestaient avec violence de leur argent, bijoux et autres objets précieux.

Saisis de plusieurs plaintes déposées par les victimes, les éléments de la sûreté ont identifié et interpellé les mises en cause. L’enquête a finalement révélé qu’au-delà des vols, des agressions et du charlatanisme, elles se livraient à divers actes délictueux non moins graves liés notamment à la création de lieux de débauche et au proxénétisme. Elles ont été déférées devant le parquet avant d’être incarcérées.