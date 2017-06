Réagissez

Les tests techniques finaux le long du tracé du tramway de Sidi Bel Abbès s’effectuent aujourd’hui, apprend-on de source proche de l’entreprise réalisatrice, Yapi Merkezi.

Les premiers tests ont, rappelons-le, été effectués en décembre 2016 sur 4 kilomètres du tracé du tramway reliant plusieurs points au centre-ville. Ils ont permis notamment d’identifier les contraintes techniques sur un tracé s’étendant du poste de maintenance jusqu’à la gare routière du nord, en passant par le campus universitaire. «Les essais prévus demain sur presque 14 km de tracé précèderont l’entame de la phase commerciale du projet annoncée pour le 5 juillet prochain», est-il précisé.

L’entrée en exploitation de ce moyen moderne de transport devrait générer quelque 600 emplois permanents et permettra aux citoyens de la ville de Sidi Bel Abbès d’accéder à un transport confortable, respectueux de l’environnement et qui s’insère parfaitement dans la ville. La ligne du tramway traversera plusieurs quartiers et avenues de la ville, entre autres, l’avenue Théodore-Héritiers, le boulevard de la République, les rues Abane Ramdane, Oulhassi Mokhtar et le campus universitaire. Elle enregistrera, selon l’étude de faisabilité, quelque 24 millions de passagers en 2017 pour atteindre plus de 35 millions en 2035.

Le tramway assurera, grâce à 30 rames, des liaisons sur un parcours comportant 26 stations et 12 sous-stations, 4 relais ainsi que 5 pôles de correspondance. Les travaux de réalisation du tramway de Sidi Bel Abbès, s’étendant sur 14,5 km, ont été lancés en août 2013 pour une enveloppe de 32,3 milliards de dinars.

En 2015, une première modification a été opérée avec le lancement des travaux sur le tronçon allant du rond-point de Petit Vichy (Patte d’oie) jusqu’à celui dit des «4 horloges». Un tronçon de 450 mètres a ainsi été reconverti en zone piétonnière. Précisons que la société Yapi Merkezi a entamé, il y a presque un mois, la pose de 22 horloges à trois faces au niveau de toutes les stations voyageurs du tramway alors que la 23e horloge a été installée au giratoire du campus universitaire.