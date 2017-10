Solidarité pour sauver la petite Nardjès

Réagissez

«Solidarité-Nardjès» est le nom d’une campagne humanitaire qui vient d’être lancée à Sidi Bel Abbès pour la collecte de 110 millions de cts destinés à la prise en charge médicale d’une fillette de 4 ans.

Atteinte d’une grave malformation cardiaque congénitale, Nardjès, qui est issue d’une famille de condition sociale modeste, doit subir une opération pressante qui lui permettra de se remettre de sa maladie et de vivre dans la plénitude de son enfance. Ne pouvant faire face au financement de l’intervention chirurgicale, les parents de la petite Nardjès n’ont eu d’autre choix que de s’en remettre aux responsables des associations Amel El Yatim et celle des médecins d’exercice libéral (AMEL), représentée par le docteur Abdelwahab Benkabou, qui n’ont pas hésité à parrainer la campagne de sensibilisation des bienfaiteurs et donateurs à l’impérieuse nécessité d’apporter, dans les meilleurs délais, leur salutaire contribution pour sauver la fillette. Une fillette pleine d’innocence, qui est dangereusement exposée à une maladie à haut risque.