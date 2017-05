Sidi Bel Abbès : Une nouvelle rocade pour améliorer le trafic routier

Réagissez

Véritable plaque tournante, la ville de Sidi Bel Abbès enregistre quotidiennement un trafic de transit généré par le passage de plus de 10 000 véhicules issus en grande partie des wilayas limitrophes, à l’instar de Saïda, Tlemcen, Oran, Mascara et Aïn Témouchent.

Une situation qui s’est traduite, depuis quelques années déjà, par une forte pression sur la circulation urbaine et suburbaine à laquelle s’ajoutent, à longueur de journées, les inévitables encombrements et embouteillages routiers induits, le plus souvent, par d’incessants cortèges de véhicules lourds.

Pour réduire, autant que faire se peut, ce flux automobile devenu pratiquement incommodant, une étude technique de faisabilité a été finalisée à l’effet de lancer, dans un futur proche, un important projet portant sur la réalisation d’une nouvelle rocade qui s’intègre dans une optique de réorganisation du schéma de circulation dans son ensemble.

S’étalant sur une longueur de 20 kilomètres, l’ouvrage qui contournera systématiquement la ville de Sidi Bel Abbès absorbera désormais le gros du trafic de transit auquel fait face la ville qui sera, à terme, libérée des insupportables pesanteurs affectant la circulation urbaine. Une alternative salutaire que bon nombre de citoyens (automobilistes et piétons) appellent depuis longtemps de tous leurs vœux.