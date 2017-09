Sidi Bel Abbès : Une mineure victime d’un viol collectif

Réagissez

Les services de la sûreté de Sidi Bel Abbès viennent de dénouer une intrigante affaire d’agression sexuelle commise par trois individus sur une mineure.

Tout a commencé lorsqu’une fille âgée âgée à peine de 17 ans, visiblement «séduite» par les propos prétendument amicaux que lui tenait un internaute malintentionné, finit par céder lorsqu’il l’invita pour une «entrevue» préliminaire dans son local commercial. Arrivée sur les lieux, l’infortunée et non moins crédule adolescente y trouva, contre toute attente, son supposé «correspondant» avec deux individus.

Commença alors pour elle la descente aux enfers. Sans hésitation ni scrupules, les mis en cause, âgés de 40, 28 et 26 ans, ont délibérément abusé de la jeune fille en lui faisant subir des actes sexuels sur fond de chantage, menaces et autres intimidations. Saisis d’une plainte déposée par les parents de la victime, les enquêteurs ont appréhendé les agresseurs, qui, déférés devant le parquet, ont été mis en détention.