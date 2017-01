Sidi Bel Abbès : Une association au chevet des orphelins

Réagissez

L’association nationale humanitaire Kafil El Yatim (Parrain de l’orphelin) est arrivée jeudi, à Sidi Bel Abbès, où elle a donné le coup d’envoi symbolique d’une opération de solidarité devant cibler, à terme, plus de 300 veuves et enfants orphelins issus de diverses localités de la wilaya. L’action caritative programmée dans ce contexte s’articule précisément autour de la distribution, au profit des bénéficiaires, de divers dons collectés grâce à la précieuse contribution de donateurs et autres bienfaiteurs anonymes. Parmi les multiples articles et produits de consommation auxquels auront droit les attributaires figurent notamment des effets vestimentaires, des couvertures, des appareils de chauffage, des victuailles, des livres, des manuels éducatifs et autres. Une action de solidarité qui, coïncidant avec la période hivernale, ne manquera certainement pas, en ces temps d’austérité, de mettre du baume au cœur de cette frange sociale particulièrement vulnérable. Il est utile de signaler qu’à l’occasion de certains événements religieux (Ramadhan, Aïd), l’association Kafil El Yatim organise régulièrement des actions d’aide et d’assistance en faveur des couches sociales démunies.