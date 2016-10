Sidi Bel Abbès : Un receveur de bus agressé au couteau

Réagissez

Un receveur de bus d’une vingtaine d’années a été agressé au couteau, mardi, dans la localité de Telmouni, située à moins de 8 km à l’est de Sidi Bel Abbès.

La victime, blessée au cou, a été évacué vers les urgences du CHU de Sidi Bel Abbès, apprend-on auprès de ses collègues de l’Entreprise de transport urbain (ETU) de Sidi Bel Abbès. Selon les témoignages recueillis, une violente altercation a éclaté entre le receveur et deux jeunes qui avaient refusé de s’acquitter du prix du ticket de transport.

L’un d’eux, éméché, a fini par sortir un couteau et asséner un sérieux coup à la victime. Cette agression a provoqué une véritable panique parmi les passagers du bus assumant la liaison Telmouni-Sidi Bel Abbès. Pour les collègues du receveur, le phénomène d’insécurité sur les lignes interurbaines s’est accru ces derniers mois, particulièrement en fin de journée.

Une plainte pour agression a été déposée par la victime. «Les actes d’incivilité et d’agression sur le personnel de l’ETU ont tendance à se multiplier sur les lignes interurbaines faisant craindre parfois le pire», souligne l’un des conducteurs de bus. L’entreprise de transport urbain de Sidi Bel Abbès, mise en fonction en juillet 2015, assure de nombreuses dessertes vers les localités limitrophes du chef-lieu de wilaya, à l’instar de Sidi Brahim, Sidi Lahcen et Telmouni. Aussi bien pour les usagers que pour le personnel de l’entreprise, la sécurisation des stations d’arrêt et des bus se révèle aujourd’hui nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ce service public.