Sidi Bel Abbès : Un mort et cinq blessés sur la route

Cinq accidents de la circulation ont été enregistrés au cours de ces dernières 24h sur divers axes routiers de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont indiqué, mercredi, les services de la Protection civile.

L’accident le plus grave s’est produit, mardi, dans la commune rurale de Benachiba Chélia, où une personne a perdu la vie et trois autres, dont deux enfants, ont été blessées. Le drame a eu lieu consécutivement à un violent carambolage survenu entre cinq véhicules, dont un semi-remorque, a précisé la même source, en ajoutant que les éléments de la Protection civile ont transféré la dépouille à la morgue du centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès, tandis que les blessés ont été évacués à l’hôpital de la commune de Ténira.

Ceci étant dit, il y a lieu de souligner que la prévention des accidents de la circulation a été, ces derniers temps, au centre de multiples opérations d’information et de sensibilisation qui ont ciblé diverses franges de la population locale, à l’instar des écoliers, des transporteurs, camionneurs, etc. Organisées par les services de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès et le mouvement associatif local, ces initiatives ont donné lieu à une série de rencontres et autres séances explicatives au cours desquelles les intervenants ont axé précisément leurs propos sur la notion de prévention routière et son intérêt vital dans la préservation des vies humaines.

Les animateurs des différentes actions de sensibilisation qui se sont déroulées çà et là n’ont pas manqué de prodiguer au public divers conseils de prudence avant de mettre particulièrement l’accent sur le strict respect du code de la route et les mesures de précaution requises pour se prémunir des risques d’accidents routiers et leurs conséquences ravageuses. Conçus dans une optique de vulgarisation graduelle de la culture de la prévention, des prospectus, brochures et dépliants explicatifs ont été fournis au public lors des opérations de sensibilisation successives.