Sidi Bel Abbès : Un médecin résident agressé à l’hôpital

Dénonçant avec vigueur les auteurs d’une agression dont a été victime un de leurs confrères, les médecins résidents du Centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès ont réagi, par le biais de leur section syndicale, en menaçant de mettre à exécution un mouvement de grève d’une durée illimitée.

L’incident, qui a eu pour cadre le service de pédiatrie de l’Etablissement hospitalier, remonte à la fin de la semaine écoulée, lorsqu’en pleine séance de consultation, un médecin résident a été pris à partie par un couple qui, faisant fi des règles élémentaires de bienséance et sans attendre son tour, a exigé de lui une prise en charge médicale «immédiate» de ses deux enfants malades.

Bien plus, le couple ira plus loin puisqu’il n’a pas hésité à malmener le praticien qui a été contraint de quitter précipitamment la salle de consultation. Dans un communiqué rendu public, les représentants syndicaux ont dénoncé l’agression subie par le médecin résident, avant de réitérer leur appel pour la mise en place de vigiles et autres agents de sécurité pour prévenir de tels incidents devenus répétitifs ces dernières années.