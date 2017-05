Sidi Bel Abbès : Un faux guérisseur sous les verrous

Réagissez

Un septuagénaire vient d’écoper, à Sidi Bel Abbès, d’une peine de 6 mois de prison sous l’inculpation de «charlatanisme et escroquerie».

L’individu, qui activait dans son domicile, se disait investi de dons particuliers lui permettant d’assurer soins et guérison aux malades en contrepartie de sommes d’argent. Plus que cela, il estimait détenir des remèdes à même de dissiper toute forme de malédiction et de «chasser» les démons, sources supposées d’angoisse et de désespoir auxquels seraient confrontés ses clients.

Alertés par le voisinage, les éléments de la sûreté se sont rendus sur les lieux, où, usant d’une procédure de perquisition réglementaire, ont découvert une panoplie de talismans, potions, mixtures et autres substances douteuses qu’il utilisait pour «soulager» prétendument les patients.