Sidi Bel Abbès : Un égout à ciel ouvert à Sidi Lahcène

Le tronçon de l’oued Mekerra traversant la commune de Sidi Lahcène, localité située à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès, est devenu, depuis quelques semaines déjà, un véritable égout à ciel ouvert.

Fort incommodante pour les riverains, cette situation que d’aucuns qualifient d’«intolérable», résulte de l’obstruction inattendue du collecteur principal des eaux usées qui, faute d’écoulement, se déversent inexorablement dans le lit de l’oued par le biais d’une conduite secondaire. En attendant un salutaire débouchage du collecteur, les travaux d’assainissement et de pompage de l’oued se poursuivent à un rythme dont la lenteur n’a d’égale que l’inexplicable faiblesse des moyens utilisés pour ce faire.

Embarrassés par les odeurs pestilentielles et les risques de maladies transmissibles auxquels ils se sentent exposés en cette période de grande canicule, les habitants n’ont d’autre choix que de prendre leur mal en patience, en espérant, toutefois, que les pouvoirs publics se saisissent de l’affaire et mettent fin le plus tôt possible à cet impondérable.